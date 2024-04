Zörbig: Autofahrerin verliert Kontrolle und verursacht hohen Schaden

Im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist eine Autofahrerin auf ein Elektroauto aufgefahren und hat hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 47-Jährige aus unbekannter Ursache in Zörbig die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie fuhr frontal gegen einen Tesla.

Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt. Rettungskräfte mussten sie noch an der Unfallstelle medizinisch versorgen. An ihrem VW entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der Schaden am Tesla wurde laut Polizei auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Beide Autos konnten nach dem Unfall nicht mehr fahren.