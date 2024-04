"Es ist wirklich zum Schreien, dass man in unserer Gesellschaft so mit uns umgeht", sagt Sylvia Kania. Sie steht am Bahnhof in Meinsdorf vor der steilen Treppe, auf der 42 Stufen vom Gleis bis zur Straße führen. Direkt neben der Treppe: Ein Aufzugschacht ohne Aufzug. "Den hat die Bahn aus Kostengründen gestrichen", sagt Kania. Ihr Bruder, der seit 2002 im Rollstuhl sitze, könne sie mit der Bahn nun nicht besuchen.