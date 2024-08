Gegner einer Bundesgartenschau in Dessau-Roßlau haben am Montag eine Unterschriftenliste präsentiert. Damit wollen sie nach eigenen Angaben ein Bürgerbegehren anschieben, bei dem auch die Einwohner über die Pläne abstimmen können. Der Stadtrat hatte im Juni grünes Licht dafür gegeben, dass sich Dessau-Roßlau um die Austragung der Bundesgartenschau 2035 bewirbt. Er rechnet dabei für die Stadt mit Kosten von knapp 64 Millionen Euro.

Wer die Kosten übernimmt Für die Buga 2035 in Dessau-Roßlau soll in den nächsten Jahren insgesamt ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden. Dieser setzt sich zusammen aus Landes,- Bundes,- und EU-Mitteln sowie einem Eigenanteil der Stadt Dessau-Roßlau. Nach den Landesgartenschauen in Bad Dürrenberg 2024 sowie in Wittenberg 2027 soll vorerst keine weitere Landesgartenschau durchgeführt werden, sodass sich Sachsen-Anhalt auf die Buga 2035 konzentrieren kann. Quelle: Land Sachsen-Anhalt

Für die Unterschriftensammlung war um Mitternacht die Frist abgelaufen, bis zu der mindestens 3.000 Unterschriften gesammelt werden mussten. Einer der Initiatoren sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es am Ende knapp 3.700 waren. Laut Jakob Uwe Weber würden die Unterschriften nun auf ihre Gültigkeit geprüft. Die Liste sollte am Montagvormittag im Rathaus an Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) übergeben werden. Am Abend wird sich Reck gemeinsam mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) einem Bürgerforum in der Dessauer Marienkirche stellen.