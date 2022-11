Den Berufungsprozess hatte die Kulturstiftung angestrengt und wehrte sich damit gegen einen Beschluss des Arbeitsgerichts Dessau-Roßlau. Das Gericht in Dessau hatte im Sommer zugunsten von Ex-Direktorin Mang entschieden. Der Kulturstiftung wurde damals vorläufig untersagt, die Stelle neu zu besetzen. Das Auswahlverfahren um den Posten sei nicht transparent und nachvollziehbar. Dem folgte das Landesarbeitsgericht in seiner Eilentscheidung.

Das Verfahren habe ein gewisse Tragik, so die Richterin Bettina Bartels-Meyer-Bockenkamp am Landesarbeitsgericht. Mang kämpfe um ihre Arbeit. Aus ihrer Erfahrung als Richterin kenne sie aber keine Konkurrentenschutzklage, in der derjenige am Ende auch wirklich das bekommen habe, was er wollte. "Da nutzen keine Urteile, das macht Sie nicht glücklich", sagte sie an Mang addressiert.