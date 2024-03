Ab 2025 bedroht eine neue EU-Verordnung den Kuchenverkauf an kommunalen Schulen – wie er etwa nach Schultheater- oder Choraufführungen üblich ist. Hintergrund ist, dass öffentliche Einrichtungen wie etwa Schulen dann umsatzsteuerpflichtig werden. Da Schulen kein Geld erwirtschaften dürfen, kommen sie beim Kuchenverkauf womöglich in Schwierigkeiten.

In Sachsen-Anhalt haben 63 Prozent der Schulen einen Schulförderverein. An Kitas sind es sechs Prozent. Das geht aus Zahlen des Landesverbands für Kita- und Schulfördervereine Sachsen-Anhalt e.V. hervor, der in Oranienbaum-Wörlitz seinen Sitz hat. Die Zahl könnte bald steigen, wie Geschäftsführer Karl Beck erzählt. Grund ist besagte EU-Mehrwertsteuerrichtlinie. "Bisher mussten Kommunen oder Institutionen die einen öffentlichen Rechtsstatus hatten, keine Umsatzsteuer zahlen", so Beck. Das wird sich ändern und Schulen und Kitas vor Probleme stellen – glaubt er.