In der Zwischenzeit Eier in einer Schüssel aufschlagen. Zucker zur Eimasse geben und schaumig aufschlagen. Das Mehl unterrühren. Die leicht abgekühlte Schokoladenmischung einrühren.

Den Backofen mit Umluft auf 200 Grad vorheizen. Während der Backofen aufgeheizt wird, den Kuchenteig in die Servierringe (Kuchenringe / Dessertringe) füllen.

Die Kuchen in den Backofen geben und hier 7-8 Minuten bei 200 Grad (Umluft) backen.

So geht es schneller Während der Kuchenbackzeit können Sie die Vanillesauce zubereiten. Es ist allerdings kein Muss. Die Sauce kann natürlich auch nach dem Backen, also im Anschluss, zubereitet werden.

Für die Vanillesauce in einem Topf Milch und Vanille erhitzen. Eier trennen. Eigelb, Zucker und Speisestärke in einer Schüssel cremig aufschlagen, bis die Masse weiß wird. In die warme Vanille-Milch die Eiermischung hinzugeben und verrühren.