Andrea Stolzenburg geht in die Nähe von Dresden, später nach Halle. Der Grund: Die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation will in die Altenpflege wechseln. "Die haben ungelernte Kräfte einfach nicht genommen", erinnert sie sich. In Sachsen habe sie dagegen sehr schnell etwas gefunden – die Entscheidung, wegzuziehen, fiel daher nicht schwer. "Ich arbeite gern mit Menschen. Ich mache das vom Herzen her", sagt sie.

So wie Andrea Stolzenburg geht es vielen jungen Leuten in der Region. Statistisch gesehen, sind es jedoch vor allem Frauen, die wegziehen. Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz ist einer der Orte in Sachsen-Anhalt, in der der sogenannte Männerüberschuss besonders stark ausgeprägt ist.



Auf 100 Frauen im Alter von 18 bis 29 Jahren kommen hier rund 171 Männer, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2023 zeigen. Damit liegt die Stadt über dem Landesdurchschnitt von 100 Frauen zu 117 Männern. Bundesweit ist der Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt in dieser Altersgruppe am größten, auf Platz zwei und drei liegen Thüringen und Brandenburg.