Ein Fünfjähriger hat sich in Dessau in Sachsen-Anhalt allein mit einer S-Bahn auf den Weg gemacht. Nach Angaben der Bundespolizei bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn den unbegleiteten Jungen am Montagabend und übergab ihn am Dessauer Hauptbahnhof an eine Polizeistreife.