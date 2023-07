Die Albrechtstraße zählt als Nord-Süd-Trasse zu den vielbefahrenen Straßen in Dessau. Für Fußgänger und Radfahrer soll es durch die Baumaßnahme künftig sicherer zugehen. Nach Angaben des Rathauses werden zudem Bäume gepflanzt und Sitzbänke aufgestellt. Auch die Beleuchtung wird erneuert, neue Trinkwasserleitungen, Strom- und Datenkabel kommen in den Boden.

Das hat zur Folge, dass die Bauarbeiten wohl frühestens im Dezember abgeschlossen werden können. Im Baustellenkalender der Stadt ist die Sperrung derzeit sogar bis Ende Januar 2024 vermerkt. Im vergangenen Jahr war in Dessau der Albrechtsplatz, der sich in südlicher Richtung an die Albrechtstraße anschließt, nach einem Umbau wieder freigegeben worden.