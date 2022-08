Die Kreishandwerkerschaft Dessau-Roßlau will die Protestaktionen fortsetzen. Unter anderem will sie sich an einer großen Protestaktion am 1. Oktober in Berlin beteiligen. Dabei distanziert sich die Kreishandwerkerschaft von der Zusammenarbeit mit Parteien, wie Karl Krökel MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte: "Wir haben das nicht mit Parteien vorbereitet und haben das auch zukünftig nicht vor. Wir als Handwerker setzen unsere Themen, vor allem wirtschaftlicher Art, und ziehen das auch durch." Bei der Kommunalwahl 2014 in Dessau hatte Krökel für die AfD kandidiert.