Gibt es einen Mangel an Ehrenamtlichen?

Ich glaube, nein. Die Engagementbereitschaft in der Bevölkerung ist wirklich groß. Ich glaube, dass wir bei der nächsten Untersuchung keinen Rückgang von Zahlen erleben werden. Wenn der Trend anhält wie in den letzten 20 Jahren, besteht große Hoffnung, dass die Engagementquote sogar noch weiter wächst, dass sich noch mehr Menschen freiwillig engagieren – auch wenn sich die Formen verändern, wo und wie sie sich engagieren.

Was ändert sich beim Engagement der Menschen in Sachsen-Anhalt?

Engagement findet mittlerweile häufiger anlassbezogen, spontan und kurzfristig statt. Menschen finden sich in eher informelleren Gruppen zusammen, in Bürgerinitiativen, in der Nachbarschaftshilfe, in selbstorganisierten Gruppen. Häufig sind es einfach Dinge, die vor der Tür wahrgenommen werden, wo Menschen der Meinung sind: Wir können hier etwas tun, wir schließen uns zusammen, wir organisieren kurzfristig etwas. Viele sind zum Beispiel sehr interessiert an Müllsammelaktionen.

Es wird zunehmend schwieriger, Engagierte für dauerhafte Aufgaben zu gewinnen. Christine Sattler leitet die größte Freiwilligenagentur Deutschlands

Allerdings sinkt der Anteil von Menschen, die sich längerfristig, dauerhaft und in Leitungsfunktionen in Vereinen und Verbänden engagieren. Das erleben gerade vor allem die traditionellen Vereine und Verbände. Sie haben Schwierigkeiten, Engagierte für ehrenamtliche Leitungspositionen zu finden wie den Vereinsvorstand. Es wird zunehmend schwieriger, Engagierte für dauerhafte Aufgaben zu gewinnen und zwar über alle Engagementbereiche hinweg. Vereine im ländlichen Raum klagen weniger über Nachwuchsmangel, weil die Vereinsstruktur in den Orten gewachsen ist und Menschen automatisch hinkommen. In Städten ändern sich die Bereiche, wo Menschen aktiv werden.

Warum fehlt es an Freiwilligen, die eine Leitungsposition übernehmen?

Da zeigen die Untersuchungen, wo der Motivationshemmer ist: Vor allem ist es die Angst vor zunehmender Bürokratie, dem Verwaltungsaufwand im Vereinswesen, Unsicherheiten im Bezug auf Versicherungsfragen. Die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich auch ein großes Thema, was auch Vereine bewegt.

Welche Ideen haben Vereine, um auch kurzfristig engagierte Menschen zu finden?

Hier in Halle gibt es beispielsweise den Schwemme e.V., der sich um die denkmalgeschützte Sanierung einer sehr alten Brauerei kümmert. Dort kann man ein Mal pro Woche hingehen und helfen, alte Dachziegel zu reinigen, damit sie wiederverwendet werden können. Das ist ein Angebot an Menschen, die nicht so viel Zeit und vielleicht auch nicht so viel Lust haben, sich dauerhaft zu engagieren. Die spontan sagen: Wo wird meine Hilfe gerade gebraucht?

Viele traditionellere Vereine und Organisationen stellen sich auf Veränderung ein. Sie machen sich Gedanken darüber, was sie Menschen, die sich nicht kontinuierlich engagieren möchten, für Angebote machen können – kurzfristig und anlassbezogen.