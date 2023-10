Wie gelingt es, heute noch jungen Menschen Wissenswertes über jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt nahezubringen? Was braucht es, um da Verständnis zu wecken?

Verständnis entsteht für mich, wenn man Sachen kennenlernt. Die Angst vor Fremden macht viel aus. Und wir merken in unseren Gesprächen, wenn wir da so ganz kleine Geschichten erzählen, dass dann so ein "Aha"-Effekt kommt und Leute nach einer Stunde ganz anders denken. Und das fangen wir so früh wie möglich natürlich an. Ich freue mich immer, wenn der Kindergarten schon zu uns kommt und unsere Synagoge kennenlernt und man da schon Interesse wecken und Ängste abbauen kann.