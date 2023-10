Bildrechte: MDR/Dagmar Böddeker

Alexander Wassermann Eine neue Synagoge für Dessau: "Ein besonderer Tag in unserem Leben"

21. Oktober 2023, 14:28 Uhr

In Dessau wird am Sonntag die neu gebaute Weill-Synagoge eingeweiht. Nach den Terror-Angriffen der Hamas auf Israel hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Für Alexander Wassermann, den Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Dessau, geht mit der Einweihung der neuen Synagoge ein Traum in Erfüllung.