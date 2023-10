Wegen der Eröffnung der Synagoge in Dessau-Roßlau kommt es am Sonntag auch zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt. Hintergrund sind die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet wird. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, wird sie am Sonntag den Verkehr rund um die Synagoge regeln. Mehrere Straße werden demnach gesperrt.