In Magdeburg wird bald eine neue Synagoge eingeweiht. Die ehemalige Synagoge wurde 1938 in der Pogromnacht zerstört. Ein Verein hatte sich mehr als zwanzig Jahre für den Neubau in der Stadt eingesetzt.

Ehemalige Synagogen als Denkmal und Kulturhaus

In Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es eine Synagoge, die während des Zweiten Weltkriegs als Heimatmuseum genutzt wurde. Seit 1988 gibt es in Gröbzig wieder eine Synagoge, eine jüdische Schule und einen jüdischen Friedhof. In Wörlitz wird eine Synagoge aus dem 18. Jahrhundert nicht mehr in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt. Im Gebäude wird die Geschichte der Juden in Anhalt ausgestellt.

