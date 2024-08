Zwischen 2004 und 2008 wurden EU-Fördergelder für die Qualifizierung älterer Arbeitnehmer abgeschöpft. Beim Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK) flog die Sache 2010 durch eine untergeschobene Malerrechnung auf. Ermittlungen ergaben schließlich, dass mehrere Unternehmen Mittel für Kurse beantragt hatten, die Fortbildungen aber nie stattfanden und Teilnehmerlisten nicht stimmten. 25 Firmen, überwiegend aus dem Raum Anhalt und Wittenberg, waren in die Affäre verwickelt. Gebäude und Privatwohnungen wurden durchsucht, Unterlagen sichergestellt. Das Landesverwaltungsamt, das für die Vergabe der Gelder zuständig war, summierte die Rückforderungen schließlich auf 7,2 Millionen Euro. Ein großer Teil konnte wegen diverser Insolvenzen aber nicht mehr eingetrieben werden.

In mehreren Prozessen wurden Beteiligte zu Haft- oder Geldstrafen verurteilt. Der Affäre wurde der 13. Untersuchungsausschuss des Landtages gewidmet. Die Opposition hatte der Landesregierung vorgeworfen, die Vergabe der Mittel nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Den anfänglichen Vorwurf eines Parteispendenskandals – denn Beschuldigte sollten auch Geld an die örtliche CDU gespendet haben – ließ die Opposition im Verlauf des dreijährigen Ausschusses aber fallen. Die in der 6. Wahlperiode regierende CDU-SPD-Koalition konnte abschließend keine Verquickung von Landespolitikern und des damaligen Wirtschaftsministers Reiner Haseloff (CDU) mit dem Fördermittelmissbrauch feststellen. Kriminelle Energie Einzelner sei ausschlaggebend gewesen.