Übersetzer für Arztbesuche Land fördert Sprachmittlung im medizinischen Bereich finanziell

05. Februar 2024, 19:44 Uhr

Sachsen-Anhalt will Sprachmittlung in Arztpraxen und Krankenhäusern mit knapp 400.000 Euro fördern. So soll Menschen mit geringen Deutschkenntnissen der Arztbesuch erleichtert werden. Dazu wird nun ein landesweiter Pool mit Dolmetscherinnen und Dolmetschern für verschiedene Sprachen aufgebaut.