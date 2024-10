Ohne Gegenkandidaten anzutreten, sei ein komisches Gefühl, erklärte Strömer vor der Wahl am Sonntag. Es sei aber auch ein Zeichen der Wertschätzung. Der 49-Jährige kündigte an, die Gartenreich-Region weiter zu entwickeln. Da gehe es etwa um den Neubau von Kindertagestätten oder die Stadtverwaltung. Auch um die Außenwirkung der Stadt will er sich nach eigenen Angaben verstärkt kümmern. Strömer betonte aber: "Das Image von Oranienbaum-Wörlitz hat sich bereits spürbar verbessert."

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Oranienbaum-Wörlitz waren dieses Jahr schon mehrfach aufgerufen, an der Wahlurne ihre Stimme abzugeben. So beispielsweise bei der Kommunalwahl 2024. So wurde in der Stadt mit Blick auf den Kreistag gewählt: