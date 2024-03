In Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg sind am Dienstag hunderte Obstbäume gepflanzt worden. Sie sollen Bäume ersetzen, die zuvor an Bundes- und Landesstraßen gefällt worden waren. Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilte, pflanzen Mitarbeiter der Landesstraßenbaubehörde auf sieben Kilometern in mehreren Reihen insgesamt 526 Obstbäume. Es handele sich um alte Apfel- und Birnenbaumsorten, die für die Region typisch sind.