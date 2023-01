Feuerwehr im Harz: Zwei Angebote für Löschflugzeuge

Nach der Ausschreibung für ein Löschflugzeug im Harz gibt es zwei Angebote von Unternehmen aus Polen und Tschechien. Das hat der Landkreis Harz MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Beide Unternehmen seien bereits bei Waldbränden im Einsatz gewesen – das eine in der Sächsischen Schweiz, das andere in Spanien und Portugal. Man werde beide Angebote prüfen und Mitte März im Kreistag eine Entscheidung treffen. Am 1. April soll der Auftrag vergeben werden.