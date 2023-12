In Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) hat sich am Sonntag ein tödlicher Unfall ereignet. Die Polizei teilte mit, eine 47 Jahre alte Autofahrerin sei im Ortsteil Pretzsch auf einen 84-jährigen Fahrradfahrer aufgefahren, der auf einer Bundesstraße in die gleiche Richtung gefahren sei.