Wenn in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) Patientinnen und Patienten den Notruf wählen, obwohl keine akute Dringlichkeit besteht, soll dort zukünftig der erste Gemeindenotfallsanitäter in Sachsen-Anhalt helfen. "Mit dem Pilotprojekt soll der Rettungswagen entlastet werden", erklärte Mario Kleinschmidt, der das Projekt als Bereichsleiter verantwortet.

Nach Angaben des Landratsamts ist es das erste seiner Art in Sachsen-Anhalt. Auch in anderen Bundesländern und Städten ist Kleinschmidt zufolge bereits an einem solchen Projekt gearbeitet worden. Es scheitere aber oft an der Finanzierung.