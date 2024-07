Der neue Kreisverkehr in Bergwitz, einem Ortsteil von Kemberg im Landkreis Wittenberg, sorgt nach seiner Fertigstellung für Ärger. In sozialen Netzwerken kursieren Berichte von verärgerten Autofahrern. Unter anderem ist von einer "Holperpiste" die Rede. Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Fahrbahn sei zu wellig.

"Man hört es am Autogeräusch – es sind doch schon einige Ecken und Kanten. Am extremsten ist es an den Zufahrten zum Kreisel. Da holpert es ganz schön. Wie so etwas sein kann ist mir schleierhaft", so Seelig.

Behörde will noch einmal nachmessen

Zuständig für die drei Millionen Euro teure Baumaßnahme ist die Landesstraßenbaubehörde in Dessau-Roßlau. Behördenleiter Oliver Grafe zeigte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT überrascht. Er kündigte aber umfangreiche Kontrollen an. Sollten die Grenzwerte für Fahrbahnen in diesem Fall nicht eingehalten worden sein, müsse die verantwortliche Firma nachbessern. Bürgermeister Seelig rechnet jedenfalls damit, dass der Kreisverkehr bald wieder zur Baustelle wird.

Bereits während der Bauphase des Kreisels musste der verwendete Beton abgefräst werden. Dadurch hatte sich die Bauzeit auf 14 Monate verlängert.

Verkehr auf der Lindenstraße sorgt für Ärger