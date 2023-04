Sangerhausen: Behinderungen wegen Kreisverkehr-Neubau

Aus Kreuzung wird Kreisverkehr Neue Baustelle in Sangerhausen: Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen

Hauptinhalt

Eine neue Straßenbaustelle startet am Montag in Sangerhausen. An einem Unfallschwerpunkt in der Nähe des Freizeitbades "Sawanne" entsteht ein Kreisverkehr. Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.