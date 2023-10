Neuer Betreiber gefunden Hotel "Schwarzer Bär" in Lutherstadt Wittenberg bleibt

Ein Hotel in der Lutherstadt Wittenberg ist bereits in letzter Zeit geschlossen worden. Auch ein syrisches Restaurant in der Altstadt macht dicht. Zuletzt sollte auch das Hotel "Schwarzer Bär" den Betrieb einstellen. Gründe sind gestiegene Betriebskosten und ein ausgelaufener Mietvertrag. Für den "Schwarzen Bären" hat sich nun kurzfristig ein neuer Betreiber gefunden.