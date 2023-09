Wer im ehemaligen Arbeiterviertel Magdeburg-Buckau unterwegs ist, der muss schon genauer hinsehen, um die ehemaligen Kneipen zu entdecken. Als in den Fabriken des Schwermaschinenbaus noch Stahl gegossen und geschmiedet wurde, floss auch das Bier aus den Zapfhähnen nach Feierabend – und der war im Schichtbetrieb teils auch frühmorgens. Doch die Arbeiter in Buckau wurden immer weniger und so schlossen auch die Kneipen. Getrunken wird seitdem zu Hause, vor dem Fernseher.

Ein geschlossener Gasthof. Bildrechte: MDR/Ulrich Wittstock

"Es gab politische Entscheidungen, die nicht hilfreich waren"

Michael Pirl kennt so einen Gästerückgang nur aus Erzählungen. Mit seinem Bruder führt Pirl das Ringhotel zum Stein in Wörlitz in der vierten Generation. In der Region ist das Haus ein gastronomisches Schwergewicht, denn die Küche versorgt auch das Gartenreich Wörlitz mit kulinarischen Angeboten. Bis zu 500 Portionen werden hier pro Tag ausgereicht, zum Beispiel bei den beliebten Gondelfahrten im Park.

Mitten im Weltkulturerbe gelegen, merkt Pirl derzeit nur einem leichten Rückgang der Gäste. Ein paar Kilometer weiter sehe das schon anders aus: "Es gab politische Entscheidungen, die nicht hilfreich waren. Es wurden Dorfgemeinschaftshäuser gefördert und der Gastronom am Ort hat zugemacht beziehungsweise hatte keinen Nachfolger mehr", erzählt er.

Michael Pirl, Leiter des Ringhotels zum Stein in Wörlitz. Bildrechte: MDR/Ulrich Wittstock

Keine flächendeckende Gastronomie mehr

Die Corona-Krise und daran anschließend der Ukraine-Krieg und die Inflation haben die Situation zusätzlich verschärft. Michael Pirl, der auch im Vorstand von Sachsen-Anhalts Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA aktiv ist, befürchtet, dass es in Zukunft noch schwieriger sein dürfte, für Familienfeiern oder Jubiläen die passende Gastwirtschaft zu finden. Von einer flächendeckenden Gastronomie könne schon jetzt in einigen Regionen nicht mehr die Rede sein.

Auch deshalb kritisiert der Hotelier die Pläne der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent anzuheben: "Es kann nicht sein, dass eine Pizza im Supermarkt, die industriell hergestellt ist, die ungesund ist, mit sieben Prozent besteuert wird und ein handgemachtes Produkt, was in einer Gastronomie mit regionalen Produkten gemacht wird, mit 19 Prozent."