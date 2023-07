Das Kanzlei-Lehngut in Halsbrücke soll nach dem Kauf durch die Stadt in ein Umweltzentrum umgewandelt werden.

Das Kanzlei-Lehngut in Halsbrücke soll nach dem Kauf durch die Stadt in ein Umweltzentrum umgewandelt werden.

Das Kanzlei-Lehngut in Halsbrücke soll nach dem Kauf durch die Stadt in ein Umweltzentrum umgewandelt werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Gemeinde Halsbrücke sieht gute Chancen, den Verkauf eines Grundstückes an das sogenannte Königreich Deutschland rückgängig zu machen. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstagabend sagte Bürgermeister Andreas Beger (CDU), die Gemeinde wolle vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. "Wir lassen uns unsere kommunale Entwicklung an dieser Stelle nicht verunglimpfen", betonte Beger. In den vergangenen 30 Jahren hätten unter demokratischen Bedingungen so viele positive Veränderungen in der Gemeinde stattgefunden.