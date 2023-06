Die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Sachsen-Anhalt ist binnen drei Jahren um fast ein Drittel angewachsen. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag in Magdeburg vorgestellt haben. Der Verfassungsschutz rechnete der Reichsbürgerszene demnach noch im Jahr 2022 insgesamt 650 Anhänger zu, nach 600 im Jahr 2021 und 500 im Jahr 2020.