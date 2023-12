Die SKW Stickstoffwerke in Wittenberg-Piesteritz blicken mit Sorge in die Zukunft. Grund sind nach Angaben des Unternehmens weiterhin die hohen Energiekosten . SKW-Sprecher Christopher Profitlich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bisher habe man drastische Maßnahmen wie Kurzarbeit für die 860 Mitarbeiter umgehen können. Die wirtschaftlichen Aussichten für 2024 seien aber wenig verheißungsvoll. Die weiter hohen Gaspreise machten eine international wettbewerbsfähige Produktion von Ammoniak und Dünger schwer.

Deshalb drohte das Unternehmen bereits im September, Teile seiner Produktion nach Österreich auszulagern. Dort sollen die Gaskosten 20 Prozent niedriger sein. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) forderte daraufhin den Bund auf, Lösungen zu finden. Piesteritz sei ein extrem wichtiges Unternehmen in Ostdeutschland, seine Geschäftsgrundlage dürfe nicht verloren gehen, so Schulze. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte nach dieser Ankündigung der SKW in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz seine Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland geäußert.