American Football Kinderschutz im Sport: Wittenberg Saints sind Vorreiter

Hauptinhalt

03. Juli 2024, 18:13 Uhr

Überhartes Training bis zur totalen Erschöpfung, Übungsleiter, die schreien oder grob zupacken. Junge Talente, die in Sportvereinen Opfer sexueller Gewalt werden. Immer wieder sorgen solche Schlagzeilen für große Bestürzung und Betroffenheit. Nachwuchssportler vor Übergriffen zu bewahren, ist Ziel eines Projekts. Der Landessportbund Sachsen-Anhalt bildet zertifizierte Kinderschutzbeauftragte aus, die dann in ihren Vereinen zum Einsatz kommen – etwa bei den Wittenberg Saints, den Footballern in der Lutherstadt.