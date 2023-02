Nach dem Stromausfall im Landkreis Wittenberg am Dienstag ist die Ursache noch unklar. Das teilte der Betreiber des Netzgebietes, Mitnetz, MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach war am Dienstagnachmittag in rund 2.000 Haushalten die Energieversorgung ausgefallen. Laut Mitnetz waren davon Menschen in Gräfenhainichen, Zschornewitz und Möhlau betroffen.