Mobilität Viele Landkreise geben Deutschlandticket als Schülerkarte aus

13. März 2024, 12:21 Uhr

In einigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt bekommen Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket als Schulkarte. Im Landkreis Stendal gilt das ab April. In Magdeburg und Halle hingegen wird das Ticket nicht im Schulverkehr ausgegeben. Andere Landkreise überlegen noch, Schülerzeitkarten auf das 49-Euro-Ticket umzustellen.