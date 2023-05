Studierende in Magdeburg fordern, ihr Semesterticket auf ein Deutschlandticket hochstufen zu können. "Die Möglichkeit, das Semesterticket aufwerten zu können, würde die Attraktivität des Studiums in der Landeshauptstadt steigern", heißt es in einem am Freitagmorgen veröffentlichten Offenen Brief des Studierendenrats.