Wie sind wir in Deutschland und Europa in der Robotikforschung aufgestellt?

Elkmann: Deutschland ist eigentlich sehr gut aufgestellt, was Roboterhersteller, Ausbildung und die ganze Industrie angeht. Wer uns vielleicht den Rang ablaufen wird, sind die Chinesen. Die sind extrem stark und investieren extrem viel. Die Japaner sind gut. Aber auch nicht in allen Gebieten. Sie forschen viel zur Pflege, aber die Geräte kann man trotzdem nicht einfach kaufen. Dort gibt es auch keinen riesengroßen Automatisierungsgrad in den Pflegeheimen.

Dr. Christoph Steup forscht an der Uni Magdeburg vor allem an Roboterschwärmen. Bildrechte: Christoph Steup

Steup: Auch ein teilautonomes Auto ist im Endeffekt ein Roboter. Und da würde ich deutsche Kompetenzen ziemlich hoch einschätzen. Die Autohersteller verkaufen sich vielleicht ein bisschen unter Wert. Das kann auch daran liegen, dass es in Amerikas viel leichter ist, ein teilautonomes Auto auf die Straße zu bekommen. Deutschland hat alles in allem eine unglaublich große Robotik Infrastruktur, die vielen anderen Länder fehlt. Und man muss auch mal sagen: Boston Dynamics ist keine Wunderfirma. Sie sind klar fokussiert und bauen superrobuste und stark geregelte Roboter. Das sind wunderbare Produkte, die das tun, was sie sollen. Aber das, was sie sollen, ist relativ wenig.