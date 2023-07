Eine Erkenntnis der Expertenrunde: Hat eine Behörde ihre Prozesse durchdacht und digitalisiert, ist sie besser geschützt. Denn dadurch gibt es in der Behörde mehr Digital-Verständnis und Hacker haben weniger Chancen. Und falls Hacker doch zuschlagen, kann eine Behörde schneller mit Alternativen arbeiten, weil sie ihre Vorgänge genau kennt.

Die wichtigsten Dinge einer Verwaltung

Dass das nötig ist, zeigt der MDR-Podcast "You are fucked - Deutschlands erste Cyberkatastrophe" über den Hackerangriff auf Anhalt-Bitterfeld. IT-Helfer Thomas Leich sagt zum Beispiel: "In einer Besprechung haben damals wir gefragt, was die wichtigsten Verwaltungsdienstleistungen sind." Zunächst seien 85 Prozent aller Prozesse wichtig gewesen, sagt Leich. "Auch die Hundesteuer oder so etwas."

Man kann nicht alles schützen. Man muss priorisieren. Heli Tiirmaa-Klaar

Prioritäten für den Fall einer Cyberkatastrophe setzen – das empfiehlt auch Heli Tiirmaa-Klaar. Sie war unter anderem estnische Botschafterin für Cyberdiplomatie, Leiterin der Koordinierung der Cyber-Politik im Auswärtigen Dienst der EU und hat die NATO zu Cyber-Verteidigungspolitik beraten. Heute lehrt sie an der ESMT in Berlin. Estnische Cyber-Expertin Heli Tiirmaa-Klaar: Personalmangel in IT-Sicherheit mit Freiwilligen-Organisation begegnen. Gemeinsame Trainings schaffen Vertrauen. Bildrechte: ESMT Berlin

"Man kann nicht alles schützen. Man muss priorisieren. Ist die Wasserversorgung wichtiger oder Bibliothek?", sagt Tiirmaa-Klaar. In Estland gebe es eine "Cyber Defense League" Das sei eine freiwillige Cyber-Verteidigungs-Organisation des Landes. Darin seien IT-Expertinnen und Experten versammelt, die an Wochenenden trainieren oder ihr Wissen weiter geben. "Das ist ein Weg, dem Personalmangel zu begegnen, den wir in der Cybersicherheit immer haben."

Cyber-Trainings schaffen Vertrauen

Ein enges Netzwerk und regelmäßige Treffen empfiehlt Tiirmaa-Klaar auch deutschen Kommunen und Regionen. "Das gegenseitiges Verständnis ist wichtig. Und die Menschen sollten sich kennen, bevor eine Cyberattacke passiert". Wenn die Krise eintritt, ist es gut, die Menschen schon zu kennen und ihnen zu vertrauen.

Das sieht auch Thomas Leich so. Bei der Cyberkatastrophe von Anhalt-Bitterfeld kannten sich nicht alle Experten vorher. "Es ist wichtig, handwerklich ein paar Sachen auszuprobieren und so auf die Fähigkeiten des anderen vertrauen zu können." Professor Thomas Leich war der erste externe IT-Helfer bei der Cyberkatastrophe in Anhalt-Bitterfeld. Bildrechte: Cyberagentur

Die Idee für einen freiwilligen Zusammenschluss von IT-Sicherheitsexperten, die in einer Krise helfen, gibt es bereits. Die AG KRITIS, ein Zusammenschluss von Cybersicherheits-Experten, hat dafür ein Konzept für ein Cyberhilfswerk entworfen. "Beim Technischen Hilfswerk wird dazu gerade eine Machbarkeitsstudie erstellt", sagt Manuel Atug, Sprecher der AG KRITIS.

IT-Experte Thomas Leich gibt aber zu Bedenken: "Ich will mir nicht vorstellen, dass mein Name dort auftaucht und ich dann Ziel der bösen Buben bin, die mich persönlich digital angreifen." Er sei sich aber sich, dass es dazu bereits Bestrebungen gebe, die in die richtige Richtung gingen und nicht so publik gemacht würden.

Unkoordinierte Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland

Valentina Kerst, die ehemalige Digital-Staatssekretärin aus Thüringen, würde ein Cyberhilfswerk begrüßen. Sie hat gerade das Buch "Schleichender Blackout" veröffentlicht. Darin kritisiert sie, dass die Verwaltungen in Deutschland unkoordiniert vor sich hin digitalisiert würden.

Das liege auch an den politischen Prozessen und dem Föderalismus. "Wir haben im Bereich Digitalisierung noch nicht die politischen Strukturen geschaffen", sagt Kerst. Kommunen, Länder und Bund würden unterschiedlich agieren. "Die politischen Ebenen müssen sich dringend einig werden, wohin es gehen soll." Kerst verlangt mehr Einheitlichkeit und dass Verwaltungen mehr im Sinne der Bürger denken.

Wir haben im Bereich Digitalisierung noch nicht die politischen Strukturen geschaffen. Valentina Kerst

"Wer zum Beispiel in Hamburg ein Kind bekommt, kann an einem Terminal im Kinderkrankenhaus Bescheid geben und erhält ein paar Tage später die Geburtsurkunde. So erwarten das die Menschen!" Kerst bestätigt, dass ein einheitlicher deutschlandweiter Online-Antrag für das Elterngeld auch an einer Lappalie gescheitert sei: Man habe sich unter den Bundesländern nicht darauf einigen können, ob ein Feld als "Anschrift" oder "Adresse" bezeichnet wird.

Stört der Föderalismus im Cyberraum?

Föderalismus könne aber auch gut für die Cybersicherheit sein, findet Thomas Leich: "Die Architektur des Internets ist föderal. Aber ein zentrales Bundesrechenzentrum, in dem alle Daten von Kommunen und Ländern sind, stellt ein Risiko dar. Das möchte ich nicht tragen."