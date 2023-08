Marius Lauer aus Magdeburg will Rettungshundestaffeln effizienter machen

Rettungshunde, die nach Verschütteten oder Vermissten suchen, in unwegsamem Gelände, in Wald und Flur. Was ist da das Problem, das digital gelöst werden kann? Marius Lauer erklärt: "Wenn eine Rettungshundestaffel gebraucht wird, kann es drei Stunden dauern, bis sie am Einsatzort ankommt. Denn dazu gibt es bislang Telefonketten." Es gebe keine automatische, digitale Benachrichtigung einer Rettungshundestaffel, sagt Lauer.

Rettungshundestaffeln werden meist von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gestellt, die ihre Hunde auch freiwillig ausbilden. Sind sie dann vor Ort, bekommen sie meist eine ausgedruckte Karte des Suchgebiets. Was sie meist nicht bekommen, ist eine genaue Beschreibung der Person. All das ließe sich digital lösen, sagt Lauer.

Marius Lauer: "Mit digitaler Hilfe kann eine Rettungshundestaffel Menschen schneller retten" Bildrechte: 2023 Startup LSA UG / Maria Mannek

Er hat ein Design für eine App entwickelt, die es Rettungshundestaffel einfacher machen und damit Leben schneller retten kann. "Die Helfer werden alle angepingt und können sich melden oder abmelden, weil zum Beispiel der Hund krank ist". So dauere es keine drei Stunden, sondern nur 50 Minuten, bis eine Rettungshundestaffel eintreffe, sagt Lauer. Weil sie ihren Standort mit der Einsatzleitung teilen, lasse sich die Suche auch besser steuern. "Die Einsatzleitung kann zum Beispiel sehen, ob die Rettungshundestaffel das Gebiet auch wirklich gut abgesucht hat."

Außerdem lassen sich mit der App auch Informationen der Suchhunde sammeln und auswerten. "Denn Hunde sind unterschiedlich. Der eine kann nicht so gut riechen, wenn es regnet. Der andere hat Probleme mit Höhen und geht nicht gern in die Berge." Mit seiner App-Idee lässt sich auch dokumentieren, wie erfolgreich eine Suche war. Denn bislang gibt es dafür keine Auswertung. "Es gibt deshalb auch keine Feedback-Kultur, um etwas zu verbessern", sagt Lauer.

Eines ist Lauer wichtig: Er will mit seiner Idee keinen Gewinn machen, sondern nur die Kosten für Programmierer und IT-Struktur abdecken.

Lena Fischer und ihr Start-Up crossread aus Magdeburg

"Wir wollen, dass Sprachenlernen einfacher wird", sagt Lena Fischer von crossread. Dazu haben die Magdeburgerin eine Internetplattform entwickelt. Dort kann jeder einen fremdsprachigen Text hochladen. Er wird dort automatisch übersetzt. Aber: Gelesen werden soll der Text weiter in der Fremdsprache. Versteht ein Lernender dann eine Vokabel nicht, wird ihm per Mausklick eine Übersetzung angezeigt. Daraus lassen sich auch Vokabellisten erstellen.

Gedacht ist das Ganze für Schüler, Studierende und Privatpersonen, die einfacher fremdsprachige Texte lesen wollen. Crossread will Wörterbücher überflüssig machen.

Lena Fischer von crossread: "Bei moderner Bildung schneidet Deutschland genauso ab wie beim Eurovision Song Contest." Bildrechte: crossread

In Seminaren mit angehenden Lehrern hat das Magdeburger Start-Up seine Idee bereits vorgestellt. "Die Lehrer sind am Anfang immer erstaunt und ein bisschen skeptisch. Wenn wir es erklären, sind sie alle begeistert", sagt Fischer.

Sie sagt auch, dass crossread bei der Integration helfen könne. Ukrainische Kinder, die zum Beispiel an einer deutschen Schule lernen, könnten ihren Biologie-Text bei crossread hochladen und dann sowohl Bio lernen als auch Deutsch. Am besten sollte das Lehrer selbst machen.

Daten von Schülern speichert crossread nicht – Vokabellisten werden auf dem Gerät gespeichert. Crossread entwickelt einen eigenen Übersetzungsalgorithmus und will in Zukunft mehr Sprachen und mehr Fächer anbieten. "In Geschichte lassen sich so zum Beispiel Fakten zu einem Ereignis darstellen, damit man nicht mehr querlesen muss", sagt Fischer. Daraus kann ein Abo-Modell entstehen, sodass crossread auch Geld verdienen kann. Denn bislang ist die Plattform kostenlos nutzbar.

Sebastian Neuberg aus Magdeburg und seine Idee für Exoskelette

Sebastian Neuberg ist Mechatronik-Ingenieur und will arbeitenden Menschen helfen. "Mein Ziel ist es, ein Unternehmen zu gründen, das mechatronische Schutzsysteme für Arbeitnehmer baut, damit sie keine Rückenschäden vom Arbeiten bekommen und ihren Job bis zur Rente durchstehen können."

Bildrechte: Sebastian Neuberg

Mit mechatronischen Schutzsystemen meint Neuberg aktive Exoskelette. Das sind Hilfsmittel, die man zum Beispiel um Hüfte, Knie oder Ellenbogen schnallt und die beim Tragen oder Heben unterstützen. So werden die Knochen und Muskeln der Menschen weniger belastet. "Aktive Exoskelette haben Antriebe und keine Gummibänder. Damit kann ein Maurer bis zur Rente seinen Job machen, weil er sich den Rücken eben nicht kaputt macht", sagt Neuberg. Ihm ist es wichtig, dass sich Start-Ups nicht nur mit Büroarbeiter beschäftigten, sondern auch etwas für Menschen im Blaumann tun.

Neuberg sagt, er hat sich wissenschaftlich bereits intensiv mit Exoskeletten auseinandergesetzt, Untersuchungen durchgeführt, verschiedene Belastungsszenarien getestet und potenzielle Kunden identifiziert. Sein Exoskelett soll um die Hüfte geschnallt werden und unterstützt durch Methoden der künstlichen Intelligenz Bewegungsmuster erkennen. So kann ein Exoskelett auch von mehreren Mitarbeitern genutzt werden – weil das Gerät das Bewegungsprofil des Arbeiters kennt.

Sebastian Neuberg beantragt gerade eine Gründungsförderung, um damit einen Prototypen seines Exoskeletts zu bauen. Sein Ziel ist eine eigene Produktion in Magdeburg aufzubauen.

Wolf Graf von Westarp und sein Start-Up booxbu.de aus Hohenwarsleben

Wolf Graf von Westarp ist seit mehr als 40 Jahren Verleger. Die Marktmacht von Amazon ist ihm ein Dorn im Auge. Deshalb will er kleinen Verlagen helfen – mit einer Software, die alle Arbeitsschritte vereint. "Wir decken den ganzen Workflow ab: Buchidee, Datenverwaltung, Vertrieb, Lagerung und Auslieferung", sagt von Westarp.

Die Software lasse sich webbasiert nutzen. Sie verwalte alle entscheidenden Metadaten, mit denen die Verlage umgehen müssen. "Die müssen für Nachdrucke hinterlegt sein", sagt von Westarp. Außerdem biete die Software Schnittstellen für den eigenen Onlineshop der Verlage und für fremde Shops.

Bildrechte: Marcel Roth

Neben Software bietet booxbu.de in Hohenwarsleben auch Infrastruktur an: Lagerung, Versand und Rechnungserstellung. An dem Projekt haben vier Menschen gearbeitet, 200.000 Euro hat von Westarp investiert.

Jetzt ist er auf Investorensuche. Sein Geschäftsmodell: Lizenzen für die Nutzung der Software zu verkaufen. "Das fängt bei monatlich 29 Euro für bis zu zehn Buchtitel an", sagt von Westarp. Außerdem würden branchenübliche Gebühren für Lagerung und Handling anfallen.