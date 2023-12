"Mit der Geburt kommt eine Welle an Papierkram auf einen zu, Eltern werden regelrecht überfordert", erinnert sich Schmidt, der in Wörlitz lebt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg arbeitet. Am schlimmsten sei der daumendicke Elterngeldantrag gewesen. "Es war so viel und so kompliziert, dass wir uns beim Ausfüllen Hilfe von einer Beratungsstelle holen mussten." Was Schmidt besonders ärgert: Vieles in den Anträgen sei redundant. "Man gibt zum Beispiel wieder und wieder seinen Namen und seine Adresse ein", sagt er.