Stefan Neuber ist aus Halle, 19 Jahre alt und surft. Auf einer Erfolgswelle. Noch als Schüler hat er seine App "MatheX" entwickelt und sich damit bei " Jugend forscht " und "Jugend gründet" beworben. Nach seinem Abitur am Georg-Cantor-Gymnasium in Halle hat er ein Auslandsjahr in Kalifornien absolviert, mit "Jugend gründet" eine Tour durch das Silicon Valley gemacht und sich bei der Bildungskonferenz der renommierten US-Techkonferenz SXSW in Austin (Texas) beworben – und im dort Frühjahr den internationalen Studenten-Start-Up-Preis gewonnen.

Um diese mathematische Basiskompetenz am besten zu vermitteln, stand für Stefan Neuber schnell fest, dass eine Eingabe per Sprache die richtige Technologie ist. MatheX liest eine Matheaufgabe vor und Schülerinnen und Schülern antworten per Sprache: Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. So kann die App ermitteln, wo die Stärken und Schwächen des Schülers liegen und neue Matheaufgaben entsprechend anpassen.



"Da ist das Handy wie ein Nachhilfelehrer und kann wirklich personalisiertes Feedback geben." Und wie eine gute Nachhilfe-Lehrerin stelle die App abwechslungsreiche Aufgaben. Stefan Neuber sagt, in einer idealen Welt würden alle Lehrerinnen ihre Aufgaben perfekt an den einzelnen Schüler anpassen. "Aber in unserer Realität haben wir natürlich die Situation, dass der Lehrer sich um 20 Schüler gleichzeitig kümmern muss."