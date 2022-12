In Halle lobten die Prüfer eine Plattform für lokalen Online-Handel, intelligente Ampeln an einzelnen Kreuzungen sowie den digitalen Mängelmelder, bei dem der Bearbeitungsstand eingesehen werden kann.

Kritik gab es vor allem an der Verwaltung. Diese sei kaum digitalisiert. Eine eAkte gebe es ebenso wenig wie eine stadteigene Datenplattform. Es gebe nur einen sehr geringen Anteil an E-Fahrzeugen und eine schlechte Ladeinfrastruktur. Außerdem fehle ein Konzept für die sogenannte Letzte Meile, also den Warentransport innerhalb der Stadt.