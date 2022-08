Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat ein positives Fazit zu den Corona-Lerncamps im Land gezogen. Bei einem Besuch eines Camps in Halle am Mittwoch sagte sie, den Bedarf dafür gebe es in Ihren Augen eigentlich immer. Sollten die Camps ein Erfolg sein, könne sie sich gut vorstellen, das Angebot auch unabhängig von der Corona-Pandemie fortzusetzen. Sie seien auch eine tolle Möglichkeit für die Kinder, neue Kontakte zu knüpfen und Freizeitangebote zu genießen.