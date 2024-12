Genderstern oder nicht ist hier die Frage. Mit gezücktem Edding und ideologischem Furor zieht die junge Frau ins Gefecht. Mit dabei ihr, von Tom Bayer liebevoll nerdig angelegter Social Media-Adlatus und Ex -Freund Kevin. Ida Dobrenz kaut als Praktikantin Kim obercool und um ihre Work-Life-Balance bemüht, Kaugummi.

Bildrechte: Markus Scholz

Annette Baldin wird als Sekretärin Rieke Schneider von allen runtergeputzt – sie ist am Ende aber nicht nur gesanglich obenauf. Und last but not least gibt es da noch den an diesem Chaos in seiner Kirche leidenden und von Benedikt Schörnig gespielten Pfarrer. Allesamt Archetypen, zu denen man sich, je nach eigenem Gusto, gern bekennt. Die Sympathie des Publikums geht da zunächst ganz eindeutig in Richtung des Bewahrenswerten.

Wenn der Zeigefinger in alle Richtungen zeigt

Doch so einfach und holzschnittig sind die Autoren nicht unterwegs. Sie schauen hinter die Oberfläche, klopfen die Figuren und ihre Haltungen auf deren Motive ab. Auf Glaubwürdigkeit, auf das, was sie wirklich bewegt in ihrem Tun. Und hoppla, schon erwischt man sich beim Verstehen des einen oder anderen Arguments, das eben noch ganz abwegig zu sein schien.

Bildrechte: Markus Scholz

Und so kann auch die Stimmung im Publikum kippen – als etwa die Praktikantin Kim dem allzu altherrlichen Chef die Meinung geigt, und man bei sich so denkt: Okay, Zukunft hat eben auch was mit Veränderung zu tun. Plötzlich kommt auch da Applaus aus dem Publikum, begleitet von leichtem Murren. Anything goes, zumindest hat keiner das alleinige Recht auf die Wahrheit gepachtet. Das ist die Stärke des Textes.

Vorsicht doppelter Komödienboden

Vielleicht bist Du ja auch nur ein alter weißer Mann. Nur jünger und mit Vagina. aus "Kalter weißer Mann"

Man hört die Argumente der jeweils anderen. Und lacht gemeinsam, wenn da jemand plötzlich zu der Erkenntnis kommt: "Vielleicht bist Du ja auch nur ein alter weißer Mann. Nur jünger und mit Vagina." Oder wenn der Pfarrer auf den Vorwurf allzu grundsätzlicher sexueller Übergriffigkeit seines Arbeitgebers angesprochen, antwortet: "Wir hören da seit 2000 Jahren nicht hin und machen einfach weiter." Auch so kann man die Nachhaltigkeit (s)einer Botschaft verstehen.

Theater als Schule des Lebens