Arbeitsscheu, unselbständig, nicht leistungsfähig. Gemeint ist die Generation Z, auch Gen Z genannt, also die Jahrgänge, die ab Ende der 1990er-Jahre geboren wurden und jetzt ins Arbeitsleben starten. Diese Klischees kennt auch Konstantin Beindorf. Der 25-Jährige betreut bei DHL Nachwuchskräfte, hat also jeden Tag mit der Generation Z zu tun, zu der er sich selbst auch zählt. "Bei den Jungen ist: Lieber ohne Job als unglücklich im Job. Und ich glaube, Glück und persönliche Erfüllung haben einen viel höheren Stellenwert als tatsächlich Arbeit zu leisten. Man möchte gut in dem Job sein, den man macht, aber man möchte auch einen guten Job. Ich habe das Gefühl, gerade bei Älteren ist das gar nicht so der Fokus. Hauptsache, man hat einen Job und macht den gut."