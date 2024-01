Bildrechte: dpa

Vor allem Lebensmittel-Preise Lebenshaltungskosten in Sachsen-Anhalt deutlich gestiegen

Hauptinhalt

04. Januar 2024, 15:07 Uhr

Lebensmittel, Getränke, Zigaretten sowie Besuche in Restaurant und Café sind im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich teurer geworden. Auch die Preise für Wohnen und Nebenkosten sind gestiegen, jedoch nicht so stark wie im Jahr zuvor. Butter und Heizöl sind günstiger geworden.