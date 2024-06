Freundschaft auf zwei Rädern

Trotz der Gefahren beim Motorradfahren: Manche verschreiben ihr Leben dem Bike und dem Gemeinschaftsgefühl, das durch die Motorradleidenschaft entstehen kann. Bei der Fahrgemeinschaft "Rededge" fahren sie größtenteils Harley Davidson-Motorräder, tragen Lederkutte: Das Motorrad als Lifestyle.

Präsident Bernd Stellmacher erzählt, was "Rededge" ihm bedeutet. "Alles. Das ist meine Familie und wir helfen uns gegenseitig. Es ist eine richtige Freundschaft entstanden. Wir sagen, wir sind Brüder und so leben wir das auch." Auch in dieser Gemeinschaft fährt die Todesgefahr immer mit: "Im Schnitt sind wir dreimal im Jahr auf Beerdigungen."

Ein Blick in die Gemeinschaft

Den Verstorbenen gedenkt die gesamte Motorrad-Community regelmäßig. In Ellrich, in Thüringen, knattert Pfarrer Jochen Lenz auf dem Motorrad in die Kirche St. Johannis. Hier steigt heute ein sogenannter "Biker-Gottesdienst", organisiert von der Polizei.

Die Kirche ist rappelvoll, gemeinsam gedenken die Biker hier ihren verstorbenen Mitfahrern. Die ganz besondere Stimmung hebt diesen Gottesdienst von anderen ab, Pfarrer Ellrich resümiert: "Da fragt dich keiner: Biste Doktor, biste Bäcker oder was bist du? Sondern du sitzt auf dem Motorrad und du gehörst dazu."

Wenn jede Hilfe zu spät kommt