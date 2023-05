Jana Merkel: Es geht nicht darum, Sven Liebich größer zu machen, als er ist. Man kann aber auch nicht so tun, als gäbe es kein Problem. Das ist ein schmaler Grat und wir haben im Team oft besprochen, wie wir damit umgehen. Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil es pars pro toto steht: Wir wissen, dass es in der Gesellschaft ein erhebliches Problem mit Rechtsextremismus gibt. Und wir wissen, dass es in Deutschland ein Problem mit der Aufarbeitung von rechtsextremen Straftaten gibt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gesagt, Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft. Wenn Politikerinnen und Politiker ein Problem so deutlich benennen, dann ist unsere journalistische Aufgabe, zu prüfen, was getan wird, um solche Probleme in den Griff zu bekommen. Ja, wir gucken uns kritisch an, was Liebich macht, aber wir gucken noch genauer und detaillierter, wie der Rechtsstaat mit ihm umgeht.