Wenn man Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt ist und Straftaten anzeigen will sollte man sich an die jeweiligen Polizeibehörden und an Beratungsstellen und -teams wenden, die in den einzelnen Regionen Deutschlands über den Umgang mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus informieren. Bundesweit sind auch Beratungs-, Präventions- und Informationsangebote bei dem Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gebündelt.

Täter war ein Rechtsextremist aus der Nähe von Halle. Er hatte versucht, in die von 50 Menschen besuchte Synagoge von Halle einzudringen, scheiterte an der Tür zum Gelände, erschoss Jana L. und Kevin S. und verletzte auf seiner Flucht mehrere Personen schwer. Das Gericht sprach ihn wegen Mordes in zwei Fällen und versuchtem Mord in mehr als 55 Fällen schuldig. Sachverständige stellten vor Gericht fest, dass der Attentäter seine antisemitische und rassistische Ideologie aus einem weltweit im Internet verknüpften Netz aus ideologisch Gleichgesinnten bezog. Er selbst erklärte, das Attentat im neuseeländischen Christchurch im März 2019 sei ein Auslöser für seine eigene Tat in Halle gewesen.