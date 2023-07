Am Flugplatz von Dessau starten und landen jedes Jahr etwa 6.000 kleine und größere Flugzeuge. Hobbypiloten, die Segelflugschule, Fallschirmspringer: irgendjemand will fast immer in die Luft. Wer Flugzeuge angucken oder sich vielleicht sogar mal in eins reinsetzen will, ist hier genau richtig.



Außer den luftigen Höhen hat der Flugplatz auch noch einen Wohnmobilstellplatz und eine Art kleines Tourismusbüro zu bieten. Wer will kann hier übernachten, elektrische Geräte laden, Sanitäranlagen nutzen, oder sich mit zahlreichen Informationen zu Hugo Junkers, dem Wörlitzer Gartenreich oder den Bauhaus-Touren durch Dessau versorgen lassen. Die Bauhauslinie 10 hält direkt vor dem Terminal.

Herr Klein hat am Flugplatz im Dessau alles im Blick – und hilft gerne mit Ausflugstipps. Bildrechte: MDR/André Plaul