Freiwillige Feuerwehr Neuer Stadtwehrleiter in Salzwedel: Große Fußstapfen bei einer sehr großen Feuerwehr

25. Mai 2024, 08:14 Uhr

Zwölf Jahre war Holger Schmidt Stadtwehrleiter in Salzwedel. Vieles hat er für die Freiwilligen Feuerwehren verbessert, um neue Fahrzeuge oder Gerätehäuser gekämpft. Die größte Herausforderung war für ihn, bei der riesigen Fläche alle Ortswehren im Blick zu behalten. Doch nun ist es an der Zeit, das Zepter an Enrico Kitschke-Amft weiterzugeben. Was dieses Ehrenamt für sie so besonders macht, haben sie MDR SACHSEN-ANHALT erzählt.