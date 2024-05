In Magdeburg hat die Berufsfeuerwehr am Samstag mit einem "Blaulichttag" unter anderem für mehr Personal geworben. Das teilte Frank Mehr, der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz MDR SACHSEN-ANHALT mit: "Im Bereich der Berufsfeuerwehren sehen wir gerade, dass die Bewerberzahlen auf unsere ausgeschriebenen Stellen tatsächlich sinkend sind und wir uns ein paar mehr Bewerber wünschen."

Derzeit überlege man, wie die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber wieder angehoben werden könnte. Eine Möglichkeit sei es zum Beispiel, potentiell Interessierte persönlich anzusprechen. "Das ist also eine Herausforderung der Zukunft, uns da also präsenter aufzustellen", so Mehr.