"In Sachen Digitalisierung hat sich bei uns in den letzten Jahren sehr viel getan", antwortet der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Kai-Uwe Lohse, auf die Frage, was sich bei den Feuerwehren im Land in den letzten Jahren verändert hat. Angefangen bei den Fahrzeugen, die immer digitaler werden, über die Atemschutzüberwachung bis hin zu Tablets mit Hydrantenplänen reichten die Neuerungen. "Früher musste ich die Pläne auswendig lernen, heute habe ich alle Informationen gebündelt auf dem Tablet." Auch bei Verkehrsunfällen sei es nun möglich, schon vor dem Eintreffen an der Unfallstelle über die Kennzeichenabfrage alle wichtigen Informationen über das Fahrzeug zu erhalten.

Auch die Atemschutzkontrolle und der Flaschendruck können digital abgerufen werden, ebenso die Position der Einsatzkräfte, ergänzt Florentin Kaufmann. Er ist Mitglied im gemeinsamen Fachausschuss Digitalisierung der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) und des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). "Die alltäglichen Anwendungen der Feuerwehren im ganzen Land nehmen enorm zu", sagt der Abteilungsleiter bei der Branddirektion München im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Selbst Projektionen auf das Visier von Schutzhelmen werde bereits genutzt, um in verrauchten Räumen klare Sicht zu haben. "Das erhöht die Sicherheit des Personals." Bildrechte: picture alliance / Arne Bänsch/dpa | Arne Immanuel Bänsch

KI noch in den Kinderschuhen

"Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stehen wir aber noch ganz am Anfang", fügt er hinzu. "Funktionierende Anwendungen von KI bei den Feuerwehren in Sachsen-Anhalt sind uns nicht bekannt", sagt auch Lutz Georg Berkling, Referatsleiter für Brandschutz im Innenministerium Sachsen-Anhalt. Es sei aber sehr wahrscheinlich, dass sie in Zukunft als Unterstützung in den Feuerwehralltag Einzug halten werden.

Kaufmann erklärt, wie KI bei Einsätzen helfen kann: "Die Brauereien in München haben Ammoniakfässer. Tritt der gefährliche Stoff aus, kann man anhand der Höhe von Gebäuden, Flüssen und Bergen berechnen, wie er sich in der Stadt ausbreitet. Früher mussten wir alles von Hand ausrechnen. Künstliche Intelligenz hilft auch bei der Einsatzplanung. "Wenn es viele Verletzte gibt, können wir die Ressourcen der Krankenhäuser besser steuern", sagt Kaufmann. Bildrechte: imago images/ari

Mehr Übersicht für Einsatzleitung

KI sorge so für mehr Übersicht im Einsatzgeschehen, helfe der Einsatzleitung bei der Entscheidungsfindung und könne so eine bessere Versorgung gewährleisten. Allerdings müsse auch auf den Datenschutz geachtet werden. "Patienten- und andere Daten müssen ausgewertet und digitalisiert werden, um die Systeme zu trainieren", erklärt Kaufmann. Mit diesen Daten müsse sehr sorgfältig umgegangen werden.

Die Leitstelle der Zukunft

Auch in den Leitstellen wird KI beim Notruf bereits getestet. In München soll in den nächsten zwei Jahren ein sogenannter Bot im Krankentransport eingesetzt werden. Ähnliche Pläne gebe es auch in Sachsen-Anhalt, sagt Referatsleiter Berkling. Ziel sei es, den Disponenten in den Leitstellen die Arbeit zu erleichtern. Dazu gehöre auch die Spracherkennung, damit in den Leitstellen nicht mehr getippt werden müsse, ergänzt Kaufmann. Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Entscheidungen treffen Menschen

Bei der Auswertung der Daten mache der Einsatz von künstlicher Intelligenz durchaus Sinn, meint Berkling. Der Geschwindigkeitsvorteil sei ein großer Gewinn. Allerdings müsse die Einsatzlage auch bewertet werden, ergänzt Michael Neske, Leiter der Forschungsabteilung am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (IBK). "Als Einsatzleiter würde ich keine Entscheidung einer KI überlassen." Als Entscheidungshilfe sei sie nützlich, "aber am Ende trägt der Entscheider die Verantwortung", betont er.

Drohnenforschung zur Früherkennung